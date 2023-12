Doppelmayr si aggiudica il contratto da 570 milioni di dollari per il Cable Liner® all' aeroporto di Newark

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Lana, 20 Dicembre 2023. L'Autorità Portuale di New York e New Jersey sta progettando una nuova soluzione di mobilità all'internazionaleLiberty (New Jersey/USA). Il sistema esistente è ormai obsoleto e deve essere sostituito da un sistema di people mover moderno e affidabile. Doppel