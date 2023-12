Dionisi Col Genoa gara impegnativa da vincere | il Sassuolo c' è

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) "Berardi è il nostro giocatore più importante, ma non è l'unico", dice il tecnico neroverde- Arriva ile per ildomani c'è aria dida non sbagliare. Uno scontro diretto salvezza fra due squadre appaiate a +4 sulla zona calda ed entrambe reduci da due pareggi in rimonta.