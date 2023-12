(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'ex sindaco di New York, le cui finanze navigano in cattive acque da tempo, ha scelto di avvalersi dellaper allungare i tempi del maxi risarcimento alle due scrutatrici del caso Georgia

Assolto da tutte le accuse Alessandro Dalai, l'ex editore di Baldini e Castoldi

Alessandro Dalai, ex proprietario della casa editrice Baldini Castoldi Dalai, è stato assolto dall'accusa difraudolenta della societàfallita nel 2014. La Prima Sezione Penale del Tribunale di Milano, presieduta da Andrea Ghinetti, si è pronunciata oggi in favore di Dalai, difeso dagli ...

Società calcistica legata al Verona nel mirino della Finanza di Bologna

Indagini per '', la replica del Verona Con una nota - che riportiamo integralmente - il ... La revoca del fallimento di HV7 è stata definitivamentedalla Corte di cassazione con la ...

"Dichiarata bancarotta": cosa c'è dietro il crack di Rudy Giuliani

Bancarotta fraudolenta, l’imprenditore di Catanzaro Figorilli in silenzio davanti al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'indagato accusato di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e reati fiscali ...