“Devo dire una cosa sull’uscita di Beatrice” Così Anita scuote il Grande Fratello

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 21 dicembre 2023) In queste ultime oreLuzzi ha abbandonato lo spiato appartamento di Cinecittà lasciando i fan e gli affezionatissimi telespettatori, più della metà tifano tutti per lei dallo scorso settembre, e purtroppo è ancora incerto e affatto scontato il suo rientro al2023. Il gesto inatteso diOlivieri. Poco fa è emerso il motivo che ha visto l’attrice di Vivere costretta ad abbandonare il percorso di cui era la protagonista indiscussa e si spera in realtà di parlare diLuzzi ancora al presente. Suo padre è ferito, si è rotto il femore a 86 anni. Il2023 è perso, persinoOlivieri. I fan scioccati.rompe il silenzio ...