Detenuti di Bellizzi protagonisti con l’Acli nel segno dello sport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti23 Dicembre alle ore 10.00 l’US ACLI (Unioneiva) di Avellino e le ACLI incontrano ireclusi nella Casa Circondariale diIrpino. L’incontro fa parte di un percorso co-costruito insieme all’US ACLI Nazionale, l’US ACLI di Avellino e la Direzione Penitenziaria Irpina che ha durata pluriennale, il 23 in particolare, ci sarà l’evento finale del progetto “ivi Sempre” ( Fondo per la promozioneiva di base sul territorio 2022 -DPCM 7 Luglio 2022) realizzato nell’ultima annualità nell’ICAM di Lauro e nella Casa Circondariale diIrpino, in quella giornata saranno consegnati gli attestati di arbitri di calcio aiche hanno sostenuto il corso con il maestro Ciro Fusco ed entrerà nella Struttura un ospite ...