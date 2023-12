(Di giovedì 21 dicembre 2023) ISOLA. Ivano Perico, 62 anni, è in carcere dallo scorso maggio per l’omicidiocugina Stefania Rota. Aveva confessato di averla uccisa al culmine di una lite scoppiata per questioni catastali.

Omicidio di Stefania Rota, il cugino Ivano Perico rinviato a giudizio

L’uomo, 62 anni, si trova in carcere dal 13 maggio scorso per il delitto della cugina. Stefania era stata trovata morta il 21 aprile 2023 nella sua abitazione di via XI Febbraio a Mapello, a meno di ...

Delitto di Mapello, a processo il cugino della vittima

ISOLA. Ivano Perico, 62 anni, è in carcere dallo scorso maggio per l’omicidio della cugina Stefania Rota. Aveva confessato di averla uccisa al culmine di una lite scoppiata per questioni catastali.