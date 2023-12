(Di giovedì 21 dicembre 2023) ... in attesa della pubblicazione della versione definitiva in Gazzetta Ufficiale:legislativo in materia dideglitributari Ildello schema presentato dal ...

Nella bozza del testo , che ha ottenuto il via libera dell'Esecutivo il 23 ottobre e deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è pre Visto ... (247.libero)

Decreto semplificazione adempimenti, le novità sulle scadenze nel testo: cosa cambia dal 2024

Passiamo quindi in rassegna le novità previste dal testo arrivato in Commissione alla Camera e al Senato, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficialeadempimenti, le ...

Liquidazioni IVA e ritenute, nuove scadenze dal 2024 anche per gli adempimenti periodici

21 dicembre 2023 Liquidazioni IVA e ritenute sui redditi da lavoro autonomo con possibilità di rinvio dei termini di versamento se di importo fino a 100 euro. Con il via libe ...

Riforma fiscale. Novità su ritenute d’acconto, CU e 770

Con la riforma fiscale, i committenti che corrispondono compensi da lavoro autonomo nei confronti dei soggetti in regime forfettario non saranno tenuti a rilasciare la certificazione unica ...