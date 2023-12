De Raho | “Attacco alla libera stampa Così la destra copre le malefatte del potere”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 dicembre 2023)fine la Camera ha approvato il “divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, dell’ordinanza di custodia cautelare”, intercettazioni incluse. Federico Cafiero De, ex procuratore antimafia e oggi deputato di M5S, cosa ne pensa? “La mia valutazione è totalmente negativa e contraria. Porre il divieto di pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare significa impedire ai cittadini di conoscere fatti gravissimi contenuti nell’atto e posti a fondamento della misura stessa. In sostanza si sottrae all’Informazione un momento fondamentale, quello delle più gravi illegalità che vengono commesse nel nostro Paese. È bene chiarire che per formare la cultura della legalità e sensibilizzare le coscienze, è anche necessario conoscere le manifestazioni del crimine economico, mafioso e terroristico che sono oggetto delle ordinanza di custodia ...