Ddl istruzione tecnica e professionale | via libera della Commissione VII Senato al modello 4+2 Valditara | “Riforma fondamentale per valorizzare i nostri giovani”

Liceo del Made in Italy, ddl approvato in via definitiva in Senato: iscrizioni da gennaio

Ilè stato approvato e pertanto le iscrizioni saranno possibili dalle 8 del 18 gennaio 2024 . ' ... Ella Bucalo, membro della commissione Cultura edel Senato e viceresponsabile del ...

Liceo del Made in Italy, ddl approvato in via definitiva in Senato: iscrizioni da gennaio

E' stato approvato oggi in via definitiva in Senato il disegno di legge Made in Italy che prevede anche l'attivazione del nuovo liceo.

FdI difende il presepe a scuola, sanzioni per i presidi che lo vieteranno: la loro reazione dopo il ddl

Il ddl della senatrice FdI sul presepe a scuola crea polemica: la reazione dei presidi che rischiano sanzioni e provvedimento disciplinare ...