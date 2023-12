David Garrett Trio torna live in Italia nel 2024 con ‘ICONIC Tour’ | i dettagli

Leggi su funweek

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il virtuoso del violino, famoso in tutto il mondo per le sue straordinarie performance musicali,incon il suo ICONIC Tour. Dopo il successo del tour estivo in sette cittàne, il musicista si esibirà in una data unica per la primavera a Milano, al Teatro Arcimboldi dove sarà on stage il 22 aprile. Foto da Ufficio Stampa Il tour prende il nome dall’ultimo album in studio di’, pubblicato da Deutsche Grammophon, omaggio a leggendari violinisti del XX secolo come Heifetz, Kreisler, Francescatti, Grumiaux, Menuhin e molti altri. L’album presenta oltre venti brani famosi rivisitati in chiave moderna, con arrangiamenti nuovi e contemporanei in collaborazione con artisti internazionali del calibro di ...