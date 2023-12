Daspo di 2 Anni per Ultrà che Lancia Fumogeni in Stadio | Denunciato Dopo la Partita Pescara-Recanate

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 21 dicembre 2023)- Un tifoso biancazzurro è statoe colpito da un(Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) della durata di dueaver acceso etoin curva e in campo durante lase all'Adriatico. L'incidente è avvenuto il 29 ottobre, quando, secondo la relazione delle forze dell'ordine, un sostenitore biancazzurro nell'anello superiore della Curva nord ha acceso un fumogeno del tipo "strobo flash" tra la folla, causando denso fumo e creando una situazione pericolosa per la sicurezza dei presenti. Poco, il tifoso ha acceso un altro fumogeno,ndolo in campo, e successivamente ne ha acceso un terzo, lasciandolo ...