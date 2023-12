Dalla Democrazia alla Social-crazia è un attimo

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Avete in mente quello che potrebbe accadere se persone che hanno milioni di follower decidessero di ‘scendere in campo’, – come una volta diceva qualcuno – in politica? Riuscite a immaginare chi potreste ritrovarvi in Parlamento come ministri, come Presidenti del Consiglio o, addirittura come Presidente della Repubblica? Qualcuno dirà che sto esagerando ma, mi dovrebbe spiegare perché questo non dovrebbe accadere e potrei anche aggiungere al mio ragionamento, che qualcosa di simile è già accaduta. Quando Berlusconi, buonanima, scese in campo, era un imprenditore non certo noto al grande pubblico in veste di politico; con la forza delle sue televisioni, fondò un movimento politico, in tempo record, dal nulla, che annientò, alle elezioni del 1994, partiti storici della prima Repubblica che avevano una tradizione enorme alle spalle. Bene, ora, ...