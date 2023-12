Dalla cannella allo zenzero | passando per l' anice stellato e la vaniglia | le spezie che profumano di Natale possono rivelarsi anche preziose alleate per il benessere Ecco perché e come sfruttarne al meglio i benefici

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il loro profumo evoca subito alla mente tutta la magia delle Feste, dei dolci della tradizione e non solo. Parliamo delledi, considerate da semprein cucina maamiche delvantano, in molti casi, insospettabili proprietà benefiche. ...

Spezie di Natale: tutte le proprietà nutrizionali, i benefici per la salute e le eventuali controindicazioni

Spezie di Natale: tutte le proprietà nutrizionali, i benefici per la salute e le eventuali controindicazioniallo zenzero, passando per l'anice stellato e la vaniglia, le spezie che profumano di Natale possono rivelarsi a sorpresa anche preziose alleate per il benessere. Ecco perché e come ...

Sardinia Cup, il Settebello batte all’esordio la Francia. Stasera in gara ecco l’Australia

Cagliari – Ha vinto la prima partita nella Sardinia Cup, in svolgimento a Cagliari fino al 21 dicembre, il Settebello di Coach Alessandro Campagna. Questa sera gli Azzurri, dopo aver superato ...

‘Mpanatigghi ricetta modicana

Le mpanatigghi sono biscotti siciliani tradizionali dalla forma a semiluna, ricchi di un ripieno unico che fonde mandorle, noci, cioccolato, zucchero, cannella e chiodi di garofano con carne di manzo ...