Dai rifiuti energia per 2 | 6 milioni di famiglie

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sono 188 gli impianti tra inceneritori e digestione anaerobica della frazione organica e dei fanghi di depurazione presenti sul territorio italiano nel 2022, che hanno prodotto circa 7di MWh di, un quantitativo in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 2,6di. E’ la fotografia scattata dal “Rapporto sul Recupero Energetico dain Italia” realizzato da Utilitalia e Ispra, presentato a Roma insieme all’annuale RapportoUrbani di Ispra.Dallo studio emerge come il recupero didasia essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalle direttive europee sull’economia circolare. In Italia, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, si registra una carenza ...