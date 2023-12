Dagnoni “Oscar del ciclismo 2023 a Ganna | Viviani e Bastianelli”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per noi è stato un anno importante, perchè è il preolimpico, l'anno nel quale si è investito nella ricerca e sviluppo. Ci sono state grandi soddisfazioni perchè 121 medaglie sono tante. Quando si arriva a tre cifre, si è sempre orgogliosi del risultato. Abbiamo avuto anche sfortuna, con atleti di punta come Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo e Filippo”. E' il bilancio delfatto dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordianoin un'intervista all'Italpress, a proposito dei risultati raggiunti e dei progetti lanciati in questi dodici mesi (come “Gente di Bici”, presentata nei giorni scorsi per creare una community di praticanti con la stessa passione). Costante è stato anche il dialogo con le istituzioni: “Non perdo occasione per incentivare le amministrazioni locali ad investire ...