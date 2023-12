Da Palazzo Chigi la reazione sulla modifica del Mes

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La Camera ha bocciato la ratifica: Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle hanno votato “no”, mentre Forza Italia si è astenuta. L’assemblea ala respinge con 184 voti contrari, 72 favorevoli e 44 astenuti. Il nuovo Mes quindi prevede “un’integrazione di relativo interesse e attualità per l’Italia – dicono alcune fonti di– visto che come elemento principale prevede l’estensione di salvaguardie a banche sistemiche in difficoltà, in un contesto che vede il sistema bancario italiano tra i più solidi in Europa e in Occidente”. Una nota del governo Meloni specifica che «in ogni caso il Mes è in piena funzione nella sua configurazione originaria, ossia di sostegno agli Stati membri in difficoltà finanziaria. La scelta del Parlamento italiano di non procedere alla ratifica, viene aggiunto dalle stesse fonti, può essere l’occasione per ...