“Da Natale a Santo Stefano” | De Martino festeggia l’onomastico in prima serata

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 21 dicembre 2023) One man show diDe«Il Festival? Va fatto al momento giusto» Il Secolo XIX, di Tiziana Leone, pag. 41 Per il suo one man showDeha scelto il 26 dicembre, unadi festa in cui è d’obbligo intrattenere il pubblico con musica e ironia, ma con il garbo tipicamente arboriano. Ed è proprio a Renzo Arbore che lo showman si è ispirato per il suo “Da”, in onda su Raidue, un programma che molto condivide con il suo spettacolo teatrale “Meglio Stasera” che arriverà al Politeama di Genova il 5 febbraio. «Questo evento è la cosa che più somiglia all’idea di spettacolo che io ho – racconta De– Sarò circondato da tutti gli strumenti ideali per fare un grande show in ...