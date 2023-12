Cucina di Sardegna | “Agnello con olive” | ricetta di Itala Testa

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Ingredienti: un chilo e mezzo di; 2 cipolle di media grandezza; 1 peperoncino rosso; 1 spicchio di aglio, 2 mestolate diin salamoia; un bicchiere di olio di oliva; 3 grammi di sale; un bicchiere di vino rosso o bianco; prezzemolo (facoltativo). La preparazione Tagliare l’in tocchi di circa cinque centimetri di lato e metterlo a scottare in una terrina con l’olio, su fuoco tenue. Tritare intanto cipolla, aglio e peperoncino per ottenere un pesto fino fino e aggiungerlo all’in cottura. Appena il pesto apparirà dorato, alzare il fuoco e bagnare con il vino. Rimestare e attendere che il vino evapori. Una volta evaporato, ridurre la fiamma al minimo ed estrarre dalla salamoia – senza sgrondarle – due mestolate died unirle ...

Cucina di Sardegna: "Sizzigorrusu cun bagna" (lumache al sugo), ricetta di Itala Testa

Ingredienti: un chilo di lumache; due pugni di semola o pangrattato; un chilo di passata di pomodoro; 4 spicchi di aglio; un mazzetto di prezzemolo; una cipolla grande; un peperoncino rosso; 5 ...

Black Sheep di Microplane il regalo ideale per gli appassionati di cucina

Caratterizzata dal rivestimento in Pvd nero assoluto, Black Sheep di Microplane si distingue per la sua finitura total matt, trasformando un utensile funzionale in un elemento di stile per ogni cucina ...

La classifica delle migliori 50 Regioni dove si mangia meglio: 7 italiane nella top 10

TasteAtlas ha recentemente pubblicato la classifica delle migliori 50 Regioni del mondo dove si mangia meglio: l’Italia trionfa.