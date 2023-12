Crosetto “In Ucraina si passi a una fase di negoziato”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia farà sempre la sua parte a difesa della libertà. Continueremo a difendere la democrazia tutte le volte che ce ne sarà bisogno”. A dirlo in un'intervista a “Il Foglio” il ministro della Difesa, Guido, che sull'evidenzia come Kiev “finora ha fatto miracoli perchè ha resistito e in pochi pensavano che ci sarebbe riuscita. La comunità internazionale però oggi ha il dovere di pensare se sia possibile ottenere attraverso la politica ciò che non è stato finora possibile ottenere fino in fondo con le armi”. Secondo“se si parte da questo presupposto, è chiaro che da unadi conflitto militare sia necessario passare a unadipolitico. E ilpolitico si costruisce così: non si può legittimare ciò ...