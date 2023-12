Cricket femminile | l’Italia chiude terza nella fase a gironi degli Europei T10 di Malaga Inghilterra XI già in finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023)quarta giornata della Championship WeekT10 2023 di, in corso a, in Spagna,supera l’Austria eal terzo posto in classifica, partendo dall’Eliminator contro la Spagna, quarta,ad eliminazione diretta di domani., già certa della qualificazione alla giornata decisiva del torneo, liquida agilmente l’Austria per 61/0-57/6, con le azzurre, vittoriose per 10 wickets, che completano le proprie fatiche in soli 4.2 overs. Nel match che aveva aperto le ostilitàXI aveva facilmente avuto la meglio sulla Spagna per 147/3-42/3, con le inglesi al successo per 105 runs. Concerta ...