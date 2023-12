Cotonella sostiene la Croce Rossa di Bergamo | donazione di pigiami e intimo per le persone più fragili

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 dicembre 2023), azienda italiana leader nell’abbigliamentoquotidiano, ha devoluto in beneficenza allaItaliana dioltre 400 trae capi di biancheria intima a favore dellepiù. L’azienda è da sempre radicata e presente sul territorio, dal quale ha tratto i valori che continuano a ispirare ogni sua azione. Proprio per questo motivo, ha deciso di sostenere le comunità locali donando, maglie e capi di abbigliamentoper il progetto FREDDO, dedicato allein stato dità e senza fissa dimora, che si trovano ad affrontare spesso per strada il delicato periodo invernale. “Poter offrire un aiuto concreto, specialmente in ...