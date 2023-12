Così Manila fortifica l’atollo conteso contro le provocazioni cinesi

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Abbiamo stanziato dei fondida dare alle nostre navi un posto dove attraccare”. Il senatore filippino Sonny Angara, presidente della Commissione finanziaria, si rivolge ai giornalisti nella giornata di giovedì 14 dicembre, all’indomani dell’approvazione da parte del congresso didel budget per il 2024. I fondi a cui fa riferimento Angara sono quelli destinati alla costruzione di un’infrastruttura sul Second Thomas Shoal (“Ayungin Shoal”, nella denominazione filippina), la striscia di terra nel Mar Cinese Meridionale su cui Pechino (che lo chiama “Renai Reef”) avanza da tempo delle pretese territoriali. Motivo per il quale nel 1999 il governo filippino ha deciso di farvi arenare sopra la Sierra Madre, una vecchia corazzata statunitense in disuso. Già nello scorso agosto un altro senatore filippino, Chiz Escudero, aveva chiesto che almeno ...