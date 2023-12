Così Herzog ragiona sul futuro di Gaza dal palco dell’Atlantic Council

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Isaacguarda al. Intervenendo ad un evento organizzato dall’Atlanticsul conflitto tra Israele ed Hamas attualmente in corso e sui suoi impatti sulla politica interna e su quella estera, il presidente israeliano delinea la propria visione sulla situazione, e le sue prospettive su cosa accadrà dopo al termine degli scontri. È un’opinione importante, al di là della voce da cui proviene, perché proprio in queste ore un op-ed del consigliere per la Sicurezza nazionale israeliano, Tzachi Hanegb, segnala che il governo Netanyahu potrebbe ammorbidire la sua resistenza a far controllareall’Autorità palestinese dopo la guerra L’articolo, pubblicato dal sito di notizie Elaph, di proprietà saudita, afferma anche che Israele è impegnato a ricostruire, insieme ai palestinesi, alla ...