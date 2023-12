Coscientist | così l’intelligenza artificiale ha appreso in pochi minuti alcune reazioni chimiche premiate con il Nobel

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un sistema basato sulha concluso con successo la pianificazione e l’esecuzione di esperimenti di chimica del mondo reale, dimostrando l’enorme potenziale nell’assistere gli scienziati umani nella scoperta di nuovi risultati scientifici e in maniera più veloce. Infatti, in meno tempo di quanto ci vorrà per leggere questo articolo, un sistema guidato dalè stato in grado di apprendere autonomamentecon ile progettare una procedura di laboratorio di successo per realizzarle. Il tutto in, riuscendo al primo tentativo. “Questa è la prima volta che un’intelligenza non organica ha pianificato, progettato ...