Cosa è successo a Lavezzi? Il ' Pocho' è tornato in Argentina con la ' clavicola fratturata'

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Chea Ezequielin Uruguay? L'ex attaccante del Napoli e della nazionaleè stato ricoverato in una clinica di Punta del Este e poi trasferito in patria dopo essere ...

Jumanji, Chris Van Allsburg svela quali erano i piani per il sequel del film con Robin Williams: "Una cosa totalmente idiota"

Jumanji , il cult con Robin Williams del 1995, ha riscosso un discretoal botteghino, incassando 262 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget ... "Unatotalmente idiota!"...

Superlega: cos'è, quali club ne fanno parte e come funziona: dalle regole al format

che sancisce l'abuso di potere daparte di Fifa e Uefa che persono così il monopolio sulle competizioni. Un terremoto vero e proprio, con i tifosi che si stanno chiedendo cosa succede ora.

Bagnoli (agente sportivo): 'Con offerta importante Soulè sarà in lizza per essere venduto'

A parlare dopo il successo di Coppa è stato Andrea Bagnoli ... Personalmente avevo pochi dubbi, visto che so come si allena e come si applica Mateus. La cosa più importante è che non sia un punto di ...