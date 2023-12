Corriere dello Sport – c’è l’offerta del Lipsia per Elmas | rebus Zielinski

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) 2023-12-20 11:01:18Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Ma cosa fare, come farlo, quando farlo? Meno dieci e poi si vedrà: perché gennaio – da sempre – è una trappola da evitare, una via di mezzo che non rientra nel percoso di Adl, rivoluzionario quanto basta ma d’estate. Il mercato è una dolcissima ossessione popolare, strega chiunque al punto giusto, ma nell’unica circostanza in cui il Napoli s’è lasciato andare – anno di (dis)grazia 2020 – fu economicamente un bagno di sangue, lautamente ripagato più in là: Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani e Petagna, e come dimenticarlo?, costrinsero a dare un colpo netto al bilancio, oltre un centianio di milioni, che il tempo ha risanato e rivalutato attraverso lo scudetto e le due qualificazioni Champions e tutto quello ...