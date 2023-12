Coppa Italia | il Bologna sogna ancora Motta | “Serata pazzesca! Zirkzee fantastico”

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il tecnico esaltato dopo la vittoria in rimonta contro l’Inter: “Viviamo per partite del genere. Siamo contenti per i nostri tifosi, credono in noi. Io contento per gli elogi” Ilcontinua are. Non solo in Serie A, la magia di questa stagione è stata distribuita anche in. Rimonta nei tempi supplementari, i novanta minuti erano finiti 0-0, poi l’Inter sembrava aver trovato il solito gol vittoria nei supplementari, come era successo nelle ultime due edizioni. Ilha rimontato l’Inter nei tempi supplementari grazie ai gol di Beukema e Ndoye (Ansa Foto) – Notizie.comNon aveva fatto i conti con la squadra di Thiago, trascinata dagli assist sublimi di, entrato dalla panchina. Il colpo di tacco per Beukema, poi la giocata da urlo ...