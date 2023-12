Coppa Italia 2023 2024 | quarti di finale | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Con la disputa degli ottavi si va a definire ilcompleto deididi: ecco allora di seguito tutti gliper le sfide che si disputeranno a gennaio e che metteranno di fronte, in gara secca le otto qualificate. Nel dettaglio: la vincente di Inter-Bologna sfiderà la vincente di Fiorentina-Parma, la vincente di Atalanta-Sassuolo sfiderà la vincente di Milan-Cagliari, la vincente di Lazio-Genoa sfiderà la vincente di Roma-Cremonese, la vincente di Juventus-Salernitana sfiderà la vincente di Napoli-Frosinone. Di seguito ilcompleto in aggiornamento.Fiorentina vs ...