(Di giovedì 21 dicembre 2023)ha scelto di dire no alla convocazione dell'Angola per lad'. Lo ha fatto al termine di alcuni giorni di riflessione, durante i quali il calciatore è rimasto molto combattuto se ...

Novità sulla convocazione al Mali dell’attaccante dell’Atalanta El Bilal Touré : una situazione che non risulta Ufficialmente Oggi sono apparsi i ... (calcionews24)

Bergamo. Il 13 gennaio si avvicina e l’intera Serie A deve confrontarsi con una Coppa d’Africa ormai alle porte. In casa Atalanta un grande punto di ... (bergamonews)

L’arrivo in Italia è stato nettamente condizionato da un brutto infortunio. Il riferimento è a El Bilal Touré , calciatore dell’Atalanta . Il 22enne ... (calcioweb.eu)

A gennaio scatterà la Coppa d’Africa , tanti giocatori della Serie A coinvolti. l’Inter una delle pochissime non coinvolte. Occhio alla Super Coppa ... (inter-news)

Coppa d'Africa, Nzola dice no e preferisce la Fiorentina: il motivo

Nzola ha scelto di dire no alla convocazione dell'Angola per lad'. Lo ha fatto al termine di alcuni giorni di riflessione, durante i quali il calciatore è rimasto molto combattuto se accettare la chiamata del suo Paese e disputare per la prima volta ...

Bologna show: Inter eliminata dalla Coppa Italia

Bologna show anche al Meazza al cospetto dell'Inter negli ottavi di Coppa Italia: con una rimonta nei tempi supplementari Motta va ai quarti di finale.

Mercato, gli obiettivi di gennaio di Milan, Inter e Juventus

Il Milan punta su Lenglet difensore centrale dell’Aston Villa e su Guirassy, attaccante dello Stoccarda. L’Inter su Buchanan del Bruges e in testa su Djalò, Juventus vuole Hojbjerg del Tottenham ...