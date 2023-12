Controllo del territorio | recuperata auto utilizzata per furti

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023)delda parte dei Carabinieri:l’per iAnche in questi ultimi giorni che precedono le festività natalizie, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività didelsoprattutto in quei comuni più sensibili al fenomeno dei, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In tre giorni, nei comuni di Montemiletto, Taurasi e Mirabella Eclano, hanno complessivamente operato circa 25 pattuglie, costantemente impegnate nella ricerca di soggetti ed ...