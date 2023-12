Conto alla rovescia per il Vacanze di Natale Day | al cinema solo il 30 dicembre

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È iniziato il contoper ilDIDAY! Il 30, a 40 anni dall’uscita,per un giorno torna nelle sale in versione restaurata e rimasterizzata per ilDI”, la commedia cult difirmata da Carlo Vanzina, prodotta dFilmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Digital. L’elenco delle sale e i biglietti in prevendita sono disponibili su nexodigital.it. Da oggi, giovedì 21, è online una nuova clip in versione restaurata e rimasterizzata con una delle tante scene cult che hanno reso celebre il film del 1983: https://youtu.be/Xv2UNAbSlkQ. Uscito al...