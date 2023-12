Continui ammanchi al supermercato | il marito cliente faceva la spesa gratis grazie alla moglie cassiera

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 I titolari di undi Padova avevano notato da un po’ di tempo che c’erano, anche di un importo abbastanza elevato, e hanno iniziato a insospettirsi.fine i carabinieri, dopo accurate indagini, sono riusciti a risalire ai colpevoli: una coppia padovana di 49 anni che aveva messo in piedi una truffa semplice ma efficace. L’uomo si recava a fare lae, con la complicità dellache lavorava comeunadi svariate centinaia di euro senza pagare. I due però sono stati colti in flagranza di reato e per entrambi è scattata l’accusa di furto in concorso....