Conte | “Alle Europee non mi candido | è anche una questione morale”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA – “Se mi candideròcome forse faranno Meloni e Schlein? Potrebbe essere penalizzante” per il M5s e “mi sollecitano in questa direzione, ma, per rispetto e trasparenza, io non posso dire votatemi per andare all’Europarlamento perché poi non ci andrei. Lo facciano gli altri, prendano l’1 o il 2% in più.questa è una” che attiene alla “credibilità delle istituzioni e di chi riveste una carica elettiva”. E’ quanto ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe(foto), intervenendo a Radio 24. L'articolo L'Opinionista.