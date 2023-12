Conferenza stampa Inzaghi | «Mettiamo avanti le nostre certezze Milan? Si mette in difficoltà così»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 dicembre 2023), l’allenatore della Salernitana haparlato alla vigilia del match contro ilLe parole di Filippoalla vigilia di Salernitana. Ecco cosa ha detto l’allenatore in vista del match.– «Perre inildomani dovremo fare la partita perfetta, conosciamo benissimo ladell’avversario ma siamo pronti per fare una grande gara. A Bergamo siamo tornati a fare bene come contro il Sassuolo e la Lazio, la squadra ha dato segnali positivi dimostrando voglia, spirito e attaccamento. Dobbiamo dare continuità a livello di atteggiamento e di voglia, abbiamo poco da perdere quindi dobbiamo dare il massimo per fare ...