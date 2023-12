Confagricoltura Salerno | scelto il logo per il Fico bianco del Cilento Dop

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ Silvia Alessandrini la vincitrice del concorso di idee per giovani creativi bandito dae l’Aic, (Associazione italiana coltivatori.) Sarà ilche lei ha disegnato a dare una nuova immagine aldelDop che, in assoluto, è il più rappresentativo ed identitario del vasto territorio a Sud della provincia di. E’ stata una giuria di esperti a scegliere la sua proposta, tra le varie pervenute, per dotare sia il Consorzio di tutela che la Dopdel, di unche abbia una immediatezza comunicativa, creatività e originalità e una buona riproducibilità. La premiazione è avvenuta ...