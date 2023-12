CONDOTTE 1880 AUMENTA IL CAPITALE SOCIALE A 40 MILIONI L’assemblea straordinaria della Società Italiana per le CONDOTTE d’Acqua 1880 – in breve CONDOTTE 1880 – ha deliberato di AUMENTAre il CAPITALE ... (ilgiornaleditalia)

Condotte 1880 e CRCC China firmano accordo per lavori in Algeria È stato firmato presso la sede di Roma della Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880, in via Salaria, l’accordo del valore di 250 milioni di ... (ilgiornaleditalia)

Condotte 1880 e CRCC China firmano accordo per lavori in Algeria È stato firmato presso la sede di Roma della Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880, in via Salaria, l’accordo del valore di 250 milioni di ... (ilgiornaleditalia)