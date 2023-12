Condannato per aver molestato una donna incinta | ma la pena viene sospesa | “Non è colpa sua | è feticista”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Unadi 6 mesi è stata molestata da un uomo, che le ha accarezzato le caviglie con la mano per poi salire fin sotto il vestito. L’agghiacciante episodio si è verificato in un centro commerciale di Roma Est nel 2020 e, come riportato da Il Messaggero, ilre incensurato è statoa un anno e 4 mesi per violenza sessuale, come richiesto anche dalla pm. Laperò è statapoiché, come riportato dall’avvocato della difesa, l’uomo soffre di feticismo e non è riuscito a controllarsi. I giudici hanno accolto la tesi della difesa e quindi hanno sospeso la, a patto che l’uomo inizi un percorso terapeutico di almeno 8 mesi. La violenza al centro commerciale Era l’estate del 2020, nel mese di ...