Comunicazioni wireless subacquee | FIncantieri punta alla leadership mondiale | intesa con WSense

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023), azienda deep tech specializzata in sistemi di monitoraggio e comunicazione subacquei, hanno firmato un Memorandum of Understanding per avviare una collaborazione nel settore dell’Internet of Underwater Things. Le due società valuteranno possibili forme di cooperazione in alcune aree, tra cui leadattativee il relativo network multimodale, lo sviluppo di soluzioni per la misurazione del posizionamento relativo di mezzi a guida autonoma (unmanned) di superficie e underwater e di soluzioni cloud in ambito Difesa, sulla base dell’esperienza già maturata dain ambito civile, valutando anche la partecipazione di altri operatori specializzati. “Questo Memorandum – afferma Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato e Direttore Generale di ...