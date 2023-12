Comunali, De Maio candidato del centrosinistra

Deè persona stimata e conosciuta ad Avellino, proviene dalla cosiddetta società civile e si cimenta per la prima volta in una sfida di carattere politico. Alle ultime amministrative il ...

Avellino verso il voto, l'avvocato De Maio candidato sindaco del centro sinistra

Penalista, 61 anni, per la prima volta scende in campo in politica. Sfiderà l'uscente Gianluca Festa, ex Pd. Il centro destra tra D'Ercole e Genovese ...

Centrosinistra, arriva l’apertura di De Maio: verso l’ufficializzazione, è confronto aperto nel PD

A ridosso delle festività natalizie arriva l’apertura di Benedetto De Maio alla proposta di candidatura a sindaco ... hanno “candidato” Luigi D’Angelis, consigliere comunale di Cairano ed ex sindaco.