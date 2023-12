Compromesso di Stabilità | intesa sul nuovo patto | il rigore si ammorbidisce

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'Unione europea trova concordia sulle nuove regole deldi, il complesso delle norme di finanza pubblica che deve rispettare ogni Stato membro. Ma è un po' come nelle elezioni della Prima Repubblica in Italia: hanno vinto praticamente tutti. Dunque la prima regola è attendere per capire meglio cosa effettivamente è scritto nei documenti ufficiali. L'Italia, a caldo, porta a casa il recepimento delle richieste di estensione automatica del piano di rientro connessa agli investimenti del Pnrr che, in soldoni, si traduce in periodo di aggiustamento dei conti allungato da 4 a 7 anni. Altro punto a favore l'aver considerato un fattore rilevante la difesa ai fini della definizione degli aggiustamenti con il corollario che le spese militari non sono considerate nel disavanzo e, infine, lo scomputo della spesa per interessi dal deficit ...