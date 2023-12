(Di giovedì 21 dicembre 2023) Laper far allenare Cescè in, così iltrova una soluzione tampone. Il club lombardo (serie B) ha...

Il comasco Andrea Colombo promosso arbitro internazionale

...sera l'importante obiettivo raggiunto è stato festeggiato alla cena annuale della sezione di... Già da tempo, poi, Colombo aveva iniziato a girare l'Europa come quartonelle gare in cui ...

Il Como in panchina affianca Roberts a Fabregas

Ancora novità in casa Como. Il club lagunare ieri ha annunciato la scelta, a partire dal primo gennaio, di affiancare il gallese Roberts al fianco dell’attuale tecnico Fabregas. Proprio con l’arrivo d ...

Como, UFFICIALE: arriva Roberts, in scadenza la deroga per Fabregas

La deroga per far allenare Cesc Fabregas è in scadenza, così il Como trova una soluzione tampone. Il club lombardo (serie B) ha annunciato l'arrivo in panchina dell'ex direttore tecnico della nazional ...