(Di giovedì 21 dicembre 2023) 23 le persone rimaste coinvolte nell'incidente Quattordici persone sono state portate in, dopo essere state esposte a sostanze tossiche come candeggina e, fuoriuscite dallaLariana, in via Donatori di Sangue 8, nella frazionedi. Lo rende noto il 118, che ha valutato in tutto 23 persone rimaste coinvolte nell'incidente,

(Adnkronos) – Quattordici persone sono state portate in ospedale , dopo essere state esposte a sostanze tossiche come candeggina e acido cloridrico , ... (periodicodaily)

Como, perdite di acido cloridrico in tintoria industriale a Camerlata: 14 in ospedale

... dopo essere state esposte a sostanze tossiche come candeggina e acido cloridrico, fuoriuscite dalla Tintoria Lariana, in via Donatori di Sangue 8, nella frazione Camerlata di. Lo rende noto il ...

Como, perdite di acido cloridrico in tintoria industriale a Camerlata: 14 in ospedale

Quattordici persone sono state portate in ospedale, dopo essere state esposte a sostanze tossiche come candeggina e acido cloridrico, fuoriuscite dalla Tintoria Lariana, in via Donatori di Sangue 8, ...

Al Pirellone la battaglia per il parcheggio dell’ospedale San Fermo di Como

Il consigliere regionale del Partito Democratico Angelo Orsenigo chiede di rivedere l'accordo sulla sosta, perché sia più equo per pazienti, operatori e visitatori. E non solo: chiede impegno per riqu ...