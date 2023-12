Come sta? Cosa mi ha detto un suo amico | indiscrezioni pesanti da casa-Ferragni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023)Chiara? Lo scandalo pandoro ha letteralmente travolto l'influencer. A fornire un quadro dell'aria che si respira aè all'Adnkronos, l'ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani: "Chiaraè distrutta, ho parlato con un suoche mi hache non esce dida giorni. Secondo me in questo bene fa bene are zitta, solo il tempo ci diràandrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla 'Bbc' e sul 'New York Post' perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste". Sul video di scuse da parte della, la Milani ...