Come sarà la nuova Superlega

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La sentenza della Corte di Giustizia UE che ha picconato la posizione di monopolio di Fifa e Uefa ha aperto di fatto alla liberalizzazione del calcio mondiale. Una rivoluzione di portata epocale i cui effetti devono, però, essere misurati con la mesa a terra di un progetto concreto alternativo all'attuale Champions League e al resto delle competizioni organizzate dalla Uefa nel Vecchio Continente. I vertici di A22 Sport Management, la società che da oltre un anno si è messa a capofila del progetto, hanno lavorato per mesi all'ideazione di un format che superasse le criticità di quello lanciato nell'aprile 2021 e abortito nell'arco di 48 ore per la rivolta di governi, istituzioni, leghe e associazioni di tifosi. Non sorprende, dunque, che a sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ancora calda il piano sia stato presentato e lanciato in grande ...