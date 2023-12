Beyoncé, da oggi nei cinema italiani Renaissance

Il Renaissance World Tour ha visto Beyoncé ( FOTO ) portare il suoalbum in giro per il mondo: da Stoccolma a Kansas City passando per Bruxelles, Cardiff,, Toronto e Atlanta. L'...

Colonia ultimo in Bundesliga: UFFICIALE, esonerato Baumgart

Il Colonia fa fatica in Bundesliga e si ritrova all'ultimo posto (a pari con Mainz e Darmstadt) dopo 16 giornate. Una partenza a rilento che ha spinto la proprietà a prendere una decisione e esonerare ...

Michel Houellebecq: «Perdoniamo gli stupri commessi sulle israeliane per l’origine dei violentatori»

Lo scrittore parla agli israeliani dopo gli attacchi del 7 ottobre da Gaza: «Mi aspettavo un grande movimento di simpatia e di solidarietà verso gli ebrei, è successo il contrario. Sono passati due me ...