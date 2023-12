Collant | tra eleganza e versatilità

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Isono un elemento che negli ultimi anni abbiamo visto spesso in passerella e che accompagna la scelta dell’outfit invernale quando si vuole scegliere l’e la. Quando indossare i? Se il galateo suggerisce l’uso durante celebrazioni e occasioni importanti, nell’ultima stagione autunno/inverno sono diventati protagonisti pure negli outfit più casual. La scelta è vasta: da colori a tinta unita a fantasie animalier fino alle autoreggenti. Ma esiste anche l’opportunità di scegliere servizi private label, che permettono di selezionare un prodotto confortevole, personalizzato, unico e made in Italy. È quello che da oltre 40 anni di esperienza offre il Calzificio Argopi, con una vasta selezione sul suo sito calzificioargopi.com. Ma quali sono le tipologie di? ...

Charlotte Gainsbourg ci insegna come indossare con stile le calze. Leggi tutto come indossare le calze con stile? Ce lo insegna Charlotte Gainsbourg ... (donnemagazine)

Habemus la regina delle nevi definitiva: Mariah Carey

Passeggiandole vetrine di Louis Vuitton , Gucci e altri ancora, Mariah , con il suo look total ... Perfettamente in pendant non solo la minigonna, con sotto un paio dibianchi opachi, ma ...

Come realizzare il make-up perfetto per Natale 2023

Rossetto rosso sulle labbra, ombretti shimmer solo sulla palpebra mobile, eyeliner grafico per dare un tocco ancora più audace allo sguardo: è il make-up perfetto da sfoggiare a Natale.

Regali originali per Natale 2023: 61 idee per stupire chi ami

Dai calzini divertenti alle idee per gli amanti degli animali, dalle cravatte a tema natalizio fino ai gadget e agli accessori per la casa, ecco 61 idee regalo originali per Natale 2023.