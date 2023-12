Coccodrillo trascinato in mare dall’uragano sbrana un turista | il terrificante video dal Messico

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Sui social network è diventato virale unche mostrava il momento esatto in cui unstraniero veniva attaccato da un animale marino, forse uno squalo ma per le autorità delpiù probabilmente un, sulle spiagge di Ixtapa Zihuatanejo, in. La regione in questione è nota per il suo ecosistema che comprende sia coccodrilli che altri animali selvatici che si sono avvicinati ancora di più alle coste dopo il recente passaggio del Uragano Otis. LEGGI ANCHE "to in 20 secondi" da uno squalo a Hurgada: ildell'attacco a unsul Mar Rosso Pitbull killer a Pavia: fugge da un cancello lasciato aperto euna pensionata in strada La telecamera ha registrato un momento tenero ...