Cm Terminio | Boccuzzi | ora lo sblocco del turn over

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente e Sindaco di San Mango sul Calore lancia un appello ai consiglieri regionali e al Presidente De Luca: “Per una efficace azione di prevenzione occorre dotare gli enti di nuovo personale e più fondi. Grato a Caputo per il suo costante sostegno”. Avellino, 21 dic – “Quest’anno tutti gli operai forestali della Comunità MontanaCervialto hanno ricevuto gli stipendi con regolarità e nei giorni scorsi sono state accreditate sui loro conti anche le tredicesime. Abbiamo confermato non solo la nostra particolare attenzione per tutti coloro che lavorano alle dipendenze dell’Ente, ma anche la determinazione a fare della nostra Comunità Montana una realtà che si distingue per efficienza e puntualità, anche e soprattutto nel rendere ai comuni i servizi che ci competono.” Così in una nota il Presidente della Comunità Montana ...