Claudia Mori e Adriano Celentano | la coppia più bella del mondo

Claudia Cardinale tra amori - cinema e dietro le quinte : vivo con i miei figli - quante balle sulla casa di cura!

Poca nostalgia e nessun rimpianto per Claudia Cardinale: «Io credo nel mektoub, il fato in arabo. D’altronde non potrei non crederci con quella che ... (secoloditalia)