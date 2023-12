Cinque libri per bambini e cinque parole da mettere sotto l’albero | dall’ambiente alla memoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Porta giù dsoffitta le lucine, togli dscatola gli addobbi, montao ancora meglio taglia un pino che si presti alle dimensioni del soggiorno. O forse no, ché per fortuna succede solo nei film americani. Prendi la scala per appendere il vischio, ah e già che ci sei guarda che la scala serve anche per la stella, tienila lì, quest’anno anche il presepe?, siamo sicuri? Impasta i tortellini e scongela lo zampone, compra la ghirlanda o intrecciala con le tue mani, prenota il panettone, meglio il pandoro?, e invita anche gli zii. Non parlano con nessuno? Limo lontani… E non dimenticare i regali per i. Dobbiamo pensare anche ai regali. Andiamo in libreria, subito. Ma a prendere cosa? E perché? Ilfattoquotidiano.it ha provato a rispondere, scegliendo 5...